Altılı masanın adayı için yeni tarih verdi: 'Milyonların katılacağı mitingle açıklanacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle siyaset gündemi hareketlendi. En çok konuşulan ve merak edilen konuların başında altılı masanın adayı geliyor. Altılı masa 26 Ocak'ta İYİP'in ev sahipliğinde toplanacak.

Bu toplantıda yol haritasının yanı sıra adayın konuşulacağı ve hatta 4 Şubat'ta açıklama yapılacağı kulisleri gündeme gelmişti. İYİP lideri Meral Akşener, daha önce masanın gündemine gelmeyen adaylık konusunun bu hafta ele alınacağını söyledi.

Altılı masa 26 Ocak’taki zirvenin ardından 30 Ocak’ta da yol haritasını açıklayacak. Bazı kulis haberlerinde adayın da aynı gün açıklanacağı belirtiliyordu.

Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adayın o gün açıklanmayacağını söyledi.

Altılı masanın adayını ne zaman açıklayacağı Ankara kulislerinin en önemli konularından biri. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde 11 Mart'ı işaret etti.

Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyle:

"(...) Listeler garanti altına alındıktan sonra şubat ayının üçüncü haftasında cumhurbaşkanı adayının belirleneceği söyleniyor. “Adayımızı belirleyeceğiz. Ama açıklamayacağız” deniliyor. Peki ne zaman açıklanacak? Seçim kararının 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. 11 Mart’ta Ankara’da 6 partinin ortak mitingiyle cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor. “Ankara’da milyonların katılacağı bir mitingle cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız” deniliyor. Takvim bu. Ama cumhurbaşkanı adayının açıklanmasında çok geç kalınmış olmaz mı?"