Benzin fiyatlarına son dönemde gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,25 TL zam geliyor.
Benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine büyük zam
Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor.
Haber Merkezi
Benzin fiyatlarına son dönemde gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,25 TL zam geliyor.
Benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyordu.