Yılın ilk 4 ayında 5 bin 618 şirket kapandı

Nisan'da aylık bazda yüzde 19, yıllık bazda ise yüzde 14,7 azalarak 9 bin 1974'e geriledi. Nisan'da kapanan şirket sayısı ise mart ayına göre yüzde 1,9, 2022 yılı nisan ayına kıyasla ise yüzde 34,2 azalarak 1423'e geriledi.

TOBB, nisanda kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini yayımladı. Verilere göre ocak-nisan dönemini kapsayan yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 2,4 artarak 44 bin 206'ya yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 artarak 5 bin 618'e yükseldi.

İlk 4 ayda kapanan kooperatif sayısı ise 217 oldu. Toplam kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 5 bin 835 olarak gerçekleşti.