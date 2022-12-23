Yılın en hızlı dönüşü Hakan Ural'dan: '10 tane almak lazım, alalım'

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki sözleri nedeniyle gündemde.

Ural, Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" dedi.

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Ardından rejiden Hakan Ural'a "Demirören'den sonra sistem çok değişti" açıklaması geldi.

Rejinin sözlerinin ardından Ural, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuştu.

Öte yandan Diyanet'in bugün okutulacak cuma hutbesinde, 'Kültürel yozlaşmalardan birisi yılbaşı kutlamalarıdır' denildi. Diyanet'in bütçesinin büyük bir kısmı, eğlence sektörü, alkollü içkiler ve milli piyangodan alınan vergilerle oluşturuluyor.