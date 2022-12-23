Diyanet cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım" başlıklı cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Hutbede, "Dinimiz, bizi biz yapan evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder" denildi.

Şans oyunlarının da hedef alındığı hutbede, "Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamaları. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yok. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez" denildi.

Diyanet'in bütçesinin büyük bir kısmı, eğlence sektörü, alkollü içkiler ve milli piyangodan alınan vergilerle oluşturuluyor.