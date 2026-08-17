Yıldızlar SSS işçisi söz değil, haklarını istiyor: Enerji Bakanlığı ve Madenci Anıtı önünde direniş sürüyor

İşçi düşmanı Yıldızlar SSS Holding'in haklarını gasbettiği işçiler, Ankara'daki direnişlerini kararlıklıkla sürdürüyor.

Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin buluşma mekanı Madenci Anıtı oldu.

Burada konuşan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Sekreteri Talih Kocabıyık, geçen hafta Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın tüm ödemeleri yapacaklarına dair verdiği sözü hatırlattı ve "Tüm alacaklarımızı alana kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Mücadelemiz devam ediyor" dedi. Talih Kocabıyık sözlerine şöyle devam etti:

"Haklarımızı alıncaya kadar Ankara'dayız, nedir bu haklar? Çalışma Bakanlığımızın belirttiği üzere teftiş kurulunun ücretsiz izin sürelerinin ödenmesi lazım. Yıllık izinlerin ödenmesi lazım. İhbar, icra ve bireysel emeklilik kesintilerinin ödenmesi lazım. Bunlar ödenmediği sürece Ankara'dan ayrılmayacağız. Evet yaklaşık dört aydır maalesef bu Yıldızlar Holding bünyesinde eylemler devam ediyor. Daha öncesi de vardı. Biz bakanlığımıza bu işin çözüm noktası hakkında önerilerimizi sunduk. Patron da geçen hafta bildirdi. Bu haftayı sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Bu hafta ödenmezse şiddetli bir şekilde eylemlerimizi devam ettireceğiz."

Patronun inkarı madencinin alacağını silemedi

Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde buluştu.

İşçiler muhatap olarak Yıldızlar SSS Holding'in sahibini değil doğrudan bakanlıkları muhatap aldıklarını vurguladı.

Sendika Başkanı Gökay Çakır, patronun Bağımsız Maden-İş'i yetkili sendika olarak tanımadığını ifade ederek "Borçlu değiller alacakları da yok" tarzındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Çakır, bakanlığın madenciye parmak sallamak dışında bir şey yapmadığını, madenden ve madencilikten anlamayan yetkililerin madencinin halinden anlamayacağını ifade etti.

Alacaklarının tam yatırılmadığı, tazminatlarının ödenmediğini ifade eden Gökay Çakır, patron tarafından yapılan açıklamaların manipülasyondan başka bir işe yaramadığını belirtti. Eylemlerine artık sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde devam edeceklerini, yirmi dört saat boyunca eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Gökay Çakır, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

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