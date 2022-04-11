Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, iş bırakma kararı alan yemekhane işçilerini engelledi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü yemekhanesi işçileri, ağır çalışma koşulları ve ücretsiz zorunlu ek mesailerden dolayı iş bırakma eylemi kararı aldı.

İşçilerin almış eylem kararının ardından yemekhaneye gelen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve güvenlik amirliği yetkilileri, işçilerin eylem kararını engelledi. Yemekhane işçilerinin eyleme başlamaması için güvenlik görevlileri yemekhanede hazır bekletildi.

Yemekhane işçilerinin eylem kararının engellemesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Komünist Gençliği ise işçilerle dayanışmak için yemekhanede eylem düzenledi. TKG tarafından gerçekleştirilen eylemde, Davutpaşa yemekhanesi işçilerinin yanında olunduğu vurgulandı.