Erdoğan olmayan üniversiteye rektör atadı, sonra kararı iptal etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 rektör ataması birden yapılırken, yapılan atamalardan biri dikkat çekti.

Geçen mart ayında ismini değiştiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Topkapı Üniversitesi adını almıştı.

Erdoğan'ın yaptığı rektör atamasında Topkapı değil Ayvansaray Üniversitesi'nin adı yer aldı, atama da olmayan bir üniversiteye yapılmış oldu.

Söz konusu hatanın anlaşılması sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve yeni kararla bu hata düzeltildi.