'Yılbaşı öncesinde af düzenlemesi gelebilir' iddiası

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, af düzenlemesi tartışmalarına ilişkin olarak, "Yılbaşının öncesinde de olabilir" yorumunu yaptı.

Sarıkaya'nın "Af düzenlemesi ve Anayasa değişikliği" başlıklı yazısında yer alan ilgili kısım şöyle:

"TBMM’de kural hiç değişmez… Sandalye sayısının ne olduğuna bakmaksızın bir Genel Başkan şu üç konudan birine yönelik bir cümle söylemişse, bilin ki eninde sonunda o konu yasa haline dönüşür: Af, tezkere, zam…

Hatta bırakın Genel Başkanı, söyleyen etkin siyasi kimlik veya milletvekiliyse de eninde sonunda yasalaşır… Bunu anlamak için çok değil, iki yıl gerçekleşen infaz düzenlemesini anımsayın… Veya daha eskiye gidip, “Rahşan (Ecevit) Affı” olarak tarihe geçen af düzenlemesini anımsayın…

Bu kez de kural değişmeyecek… Hatta tarih de vereyim, yılbaşının öncesinde de olabilir… En kötü ihtimalle bütçe görüşmeleri sonrasına kadar gerçekleşir…Çünkü cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 320 bine dayandı; yatıracak yer kalmadı…Partiler de seçim öncesi siyasi zemin kazanmak istiyor."