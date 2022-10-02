Nebati'ye Darphane Kamu İhale Kanunu hakkında soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Sayıştay’ın 2021 denetleme raporlarına yansıyan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Darphane Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gereken ihalelerin, 'doğrudan alım' yöntemiyle gerçekleştirilmesini Meclis gündemine taşıdı.

"Sayıştay Raporu’nda yer alan bilgilere göre; Darphane Yönetimi Kamu İhale Kanunu Kapsamında gerçekleşmesi bazı alımları; açık ihale yapmamak için, parçalayıp, bölmüş bu yolla ihale kanunu dışına çıkartarak doğrudan teminle gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullanan Purçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Darphane yöneticileri yapılan hukuk dışı bu alımlarla yasaların amir hükmünü yok saymış, görevi kötüye kullanmış, kamu zararına yol açtıkları gibi kurumun itibari ve saydamlığına da gölge düşürmüşlerdir. Yine Sayıştay raporlarında yer alan değerlendirmelere göre; Darphane yönetimi kurum dışında yaptırdığı altın basımından elde ettiği gelirleri de muhasebe kayıtlarına yansıtmamış; üstelik bu meblağlar Hazine Bakanlığına da göndermemiştir. Bu yolla hem birileri haksız kazanç sağlarken; kamu zararına da yol açılmıştır.”

Nebati'ye soru önergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Purçu, şu soruları sordu: