Yılbaşı öncesi kuruyemişe zam

Türkiye’de artan kriz nedeniyle yılbaşı öncesi kuruyemiş fiyatlarına zam geldi. Kuruyemiş fiyatları 2 kat arttı.

Milliyet’te yer alan habere göre kuruyemişçiler satışta yüzde 30’a yakın azalma bekliyor. Özellikle antep fıstığına gelen zamlar sonrası vatandaşın antep fıstığı alım gücü yüzde 50 düştü. Esnafın aktardığına göre ay çekirdeğinde bile düşüş var.

Antep fıstığının perakende fiyatı geçen sene 100 ile 160 TL arasındaydı. Antep fıstığı bu yıl 380 lirayı aşan fiyatlarla satılıyor. Fındık ise geçen sene 80-120 TL kilo fiyatından satılırken bu rakamlar 185 TL’ye çıktı.