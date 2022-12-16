Beklenen zam geldi

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatının 80 doları aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 18,48 lira oldu.

Benzin fiyatına son olarak 10 Aralık'ta 75 kuruş indirim gelmişti. İndirim geldiği tarihte brent petrolün varil fiyatı 76 dolar seviyesindeydi.

Motorine de zam

Bu gece ise motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

1,7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.