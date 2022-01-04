Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekleyen yurttaşlardan ücret alınmayacak

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacağı öğrenildi.

Osmangazi Köprü gişelerinden 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından ödeneceği bildirildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin sosyal medya hesabından, 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Şirketin, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz”.

Öte yandan açıklamada, bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı.