Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 24,27 oranında gerçekleşirken, ağustos ayı anketinde yüzde 24,35 oranına yükseldi.

Katılımcıların GSYH (Gayri safi yurt içi hasıla) 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.