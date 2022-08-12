Banka promosyonları için Yargıtay'dan emsal karar

Emekli maaş promosyon yarışının hızlandığı şu günler bankaların bloke uygulamasının yasal olmadığı ortaya çıktı. Emeklilerin maaşlarını başka bankaya taşımak istediklerinde daha önce aldıkları promosyon nedeniyle hesaplarına banka tarafından bloke konulduğu ve bu nedenle taşıyamadıkları tespit edilmişti.

Sadece 2 bankanın yaptığı bu blokenin yasal olmadığı ortaya çıktı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi.

Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.