Yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladılar: 5 lira daha artacak

Fransız Société Générale bankası, yıl sonunda dolar/TL'nin 22 seviyesinde olacağını öngördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

Fransa menşeili Bank Société Générale (SocGen), ABD’de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasaları etkileyeceğini belirtirken, aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu birçok gelişen ülke para birimine yönelik tahminini açıkladı. Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22’ye çıkacağı tahmininde bulundu.

BloombergHT'nin haberine göre bankanın paylaştığı bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verilirken düşen ABD büyüme beklentileri ve zayıflayan Çin ekonomik verilerinin yakında gelişen ülkelerin büyüme beklentilerine olumsuz yansıyacağı belirtti.

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