Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Bütçe haziran ayında 31,1 milyar liralık açık verdi.
Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.
Haber Merkezi
Bütçe haziranda 31,1 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Bütçe haziran ayında 31,1 milyar liralık açık verdi.
Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.