Yıl 2023: Vatikan'da kadınlar ilk kez oy kullanacak

Vatikan ilk kez Piskoposlar Meclisi'nde (Piskoposlar Sinodu) kadınlara oy kullandıracak.

Roma'da bugün başlayan ve kapalı kapılar ardında yapılacak 3 haftalık sinodda ilk kez piskopos olmayanlar ve kadın delegeler de yer alacak.

The Guardian'da yer alan habere göre 54'ü kadınlardan oluşan 365 delege kilisenin geleceğine dair öneriler konusunda oy kullanacak, sözkonusu öneriler gelecek yıllarda vereceği kararlar için Papa'nın değerlendirmesine sunulacak.

Papa Francis tarafından Nisan ayında onaylanan kararla Piskoposlar Meclisi'ne ilk kez piskopos olmayanlar ile kadın müsteşarlar atanmıştı.

Sinodda kadınların kilisedeki rolü, rahiplerin bekarlığı, eşcinsel çiftlerin kilise tarafından kutsanması gibi konuların da ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Katolik Kilisesi'nde kadınların üst düzey görevlere atanmasını savunan Dünya Çapında Kadınların Ordinasyonu'ndan Kathleen Gibbons Schuck bugün başlayacak sinodun öncekilerden farkının "örgütsel olarak çok hiyerarşik bir modelden biraz daha katılımcı bir modele geçiş"e işaret etmesi olduğunu söyledi.

Bu yılki sinodun kadınların da papaz olarak atanabilmesine zemin hazırlayacağı yorumları yapılıyor.

Öte yandan kilise içinde muhafazakar kardinallerin muhalefetinin yanısıra kadınların sinodda yer almasına ABD merkezli Katolik kadın grubu Restore Tradition'dan da itiraz geldi. Binin üzerinde imza toplayan grup "Yalnızca piskoposlar tarafından temsil edilmek istiyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı. Grup sinoda katılan bazı kadınlarıysa "sapkın doktrinleri savunmak ve Katolik inancına aykırı görüşleri benimsemek"le suçladı.