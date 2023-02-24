Yıkımın ardından göç eden depremzedeler: Hiç paramız yok, çok zor durumdayız

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ortaya çıkan yıkım binlerce yurttaşımızın ölmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yüz binlerce kişi de kalacak yeri olmadığından memleketlerinde kalıcı ya da geçici olarak yeni yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Enkazdan kurtulmanın ağırlığı yanında pek çok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin büyük bir bölümü yakınlarını kaybetti. Göçle beraber ortaya çıkan en büyük sorunsa mali sorunlar haline geldi. Evsiz, işsiz kalan depremzedeler "yardım"larla ayakta durmaya çalışıyor.

'Evlerimizden çorapsız çıktık, her şeyimiz yıkıldı'

İzmir Çeşme'de çeşitli otellere yerleşen ve soL'a konuşan depremzedeler de benzer sıkıntıları yaşıyor. Antakya, Maraş, İskenderun'dan gelen depremzedeler, "hiç parası olmadıklarını, çok zor durumda olduklarını" anlatıyor.

Hâlâ depremin şokunu üzerlerinden atlatamayan, çoğunun adım atacak parası dahi olmayan depremzedeler iş-güç düşünemez duruma geldiklerini belirterek, "Evlerimizden çorapsız çıktık. Her şeyimiz yıkıldı, yok oldu" diyor.

'Erdoğan'ın dağıtacağını söylediği 10 bin lira yatmadı'

Kaldıkları otelleri 1 ay sonra boşaltmak zorunda olduklarını ifade eden depremzedeler şunları söylüyor:

"Kaymakamlık yetkililerine, 'Biz bir ay sonra ne yapacağız?' diye sorduk. Yetkili 'Biz de bilmiyoruz ama sizi sokakta bırakmayız' dedi. Her şey belirsiz. Üstelik Erdoğan'ın dağıtacağını söylediği 10 bin lira da yatmadı. Hiç paramız kalmadı. 10 bin liranın AKP üyelerine yatırıldığını duyduk. Bir arkadaşımız AKP üyesi tanıdığının, annesinin yanında ikamet etmesine yani ayrı bir evi olmamasına rağmen para aldığını duyduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."