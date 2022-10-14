Yıkıma bir hafta kala anaokulunun velilerine haber verdiler

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy semtinde bulunan, Kurtköy İlkokulu'nun bahçesinde yer alan anasınıfı binasının bir haftaya kadar yıkılıp yerine sekiz ay içinde yeni bir binanın yapılacağı belirtildi.

Söz konusu karara karşı tepki gösteren veliler, kararın kendilerine 15 dakikalık bir toplantıda okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen bir görevli tarafından bildirildiğini aktardı.

Sorularına güvenilir yanıtlar alamadıklarını belirten veliler, "Çocuklarınızı çevre okullardan birine kaydedin" tepkisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Yıkılması planlanan anasınıfı binasının ilkokulun bahçesinde bulunuyor olmasından dolayı veliler, eğitim öğretime faaliyetine devam etmekte olan bir ilkokulun bahçesinde inşaat faaliyetinin yürütülecek olmasına tepki gösterdi.