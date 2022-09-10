Valilikten parasını alamadığını söyleyen müteahhit ilkokulun kapılarını kilitledi

Karabük’te "2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programı"nda yer alan 16 derslikli Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımı tamamlanarak 2022 - 2023 Eğitim Öğretim dönemi için Pazartesi kapılarını açması planlanıyordu.

Okulun bahçesine getirilen malzemelerini içeriye taşımak isteyen öğretmenler kapıların kilitli olduğunu fark etti. Kapıların açılması için işçilerden yardım isteyen öğretmenlere kararın müteahhit tarafından verildiği iletildi.

Valiliğe bağlı Özel İl İdareden müteahhidin parasını alamadığı gerekçesiyle kapıyı kilitlediği ve malzemeleri içeriye aldırmadığı öğrenildi.

Okulun açıllması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. (İHA)