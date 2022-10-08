Yıkım ekiplerinin geleceğini öğrenen Tozkoparan halkı nöbete başladı

İstanbul Güngören'e bağlı Tozkoparan’da gece saatlerinden itibaren yıkım gerginliği yaşanıyor.

Artı Gerçek'ten Meral Danyıldız'ın haberine göre, polis eşliğinde yıkım ekiplerinin geleceğini haber alan mahalleli yıkıma karşı önce sessiz protesto yürüyüşü gerçekleştirdi, ardından da nöbete başladı.

Sabaha karşı saat dört sıralarında mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi ve yıkım ekipleri geldi. Yıkımın yapılacağı sokaklar polis ekipleri tarafından giriş çıkışa kapatıldı.

Polis yıkıma itiraz eden yurttaşlara alanda kalmaları halinde gözaltı işlemlerinin başlayacağını söyledi.

Bölge sakinlerinin tepkisine rağmen, yıkılacak binalardan örnekler alındı. Bunun ardından polis ekipleri ablukayı kaldırarak bölgeden ayrıldı.

Yaşananlara tepki gösteren mahalleli yıkımın yapılacağı Örnek Mahallesi'ne doğru yürüyüş yaptı.