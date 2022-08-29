Tozkoparan'a sabah baskını: Çevik kuvvet ve iş makinaları mahalleye girdi

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Tozkoparan mahallesinde binalarda yapılacak yıkım öncesi mahalleye gün ışığıyla beraber yüzlerce çevik kuvvet polisi gönderildi.

Tozkoparan mahallesine sabah 04.30 sularında çevik kuvvet ekipleri TOMA'lar ve iş makineleri girdi.

Mahalleli, polis ablukasının nedeninin diğer yıkıma onay vermeyen binalar için de yıkım girişimi olabileceğinden endişe duyuyor.

Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polislerden anonslar var. Avukat, basın mensubu, siyasiler kimse alınmayacak diye!" dedi.

Öte yandan Cingil olayın basına yansımasının ardından içeri alındıklarını belirtti.