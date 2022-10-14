Yıkım ekipleri polisle Tozkoparan'a geldi: Çok sayıda yurttaş gözaltına alındı

İstanbul Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde 'kentsel dönüşüm' projesi kapsamında sabah erken saatlerde yıkım ekipleri polis eşliğinde mahalleye geldi. Binaların yıkılmasını engellemek için sabahın erken saatlerinde mahallede nöbet tutmaya başlayan çok sayıda yurttaş gözaltına alındı.

Artı TV muhabiri Meral Danyıldız'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, polisin boşaltılmayan binaların kapısını kırarak içeri girdiği, yurttaşların evlerinin kapısını kırmaya çalıştığı ve evlerin duvarına vurulan balyoz darbelerinden dolayı evdeki eşyaların sarsıldığı görüldü.

Önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı

Konuya dair açıklamada bulunan Danyıldız, polis ekiplerince gözaltına alındığını ardından ise polisin talimat geldiğini söyleyerek kendisini polis aracından indirdiğini aktardı.

Danyıldız'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Oto aracının önünde üstüm arandı defalarca gazeteci olduğumu söylememe rağmen gözaltı aracına bindirildim kimliğim istendi daha sonra bir yerden talimat geldiğini söyleyerek beni araçtan indirdiler şu anda bariyer dışına çıkartıldım evdekiler ise gözaltına alındı.

Belki de bu görüntüler nedeniyle. Önce talimatla gözaltına alınıp daha sonra bırakıldım. Şu anda mahalleli gözaltında."