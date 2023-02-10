Yıkılan binaların ortasında ayakta kaldı: 'Fazla söze gerek yok'

Kahramanmaraş'ı yıkan iki büyük depremin ardından toplam 10 ilde binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Milyonlarca kişi sokakta kalırken, yıkılmayan çok sayıda bina da ağır hasar aldı, oturulamaz hale geldi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş da Twitter hesabından enkaz yığının ortasında ayakta kalmış İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasını paylaştı.

Ulutaş, fotoğrafı, "Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!" ifadeleriyle paylaştı.