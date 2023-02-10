Şengör: 'İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız, size taşınmanızı tavsiye ederim... Şehrin dışına çıkın'

İktidar yıllardır yapması gereken depreme dayanıklı konutlar ve yapılar için gereken adımı atmazken, Celal Şengör'den bu adımı atması mümkün olmayan milyonlarca emekçiye "İstanbul'u terk edin" tavsiyesinde bulundu.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Celal Şengör, "İstanbul'da yeni bir deprem uyarısında bulunurken "Depremin büyüklüğü 7.8 maalesef. İstanbul'da da benzer bir deprem beklemek zorundayız. Önümüzdeki 30 yıl içinde burada 7'den daha büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 70 civarındadır" ifadesini kullandı.

Şengör, "Devlet, daha pahalı olsa bile, yeni evlerin depreme dayanıklı inşa edilmesini zorunlu hale getirmeli. Ve eğer bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız, size taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına çıkın, yaklaşık 100 kilometre uzağa" dedi.

67 bin ölüm tahmini

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanacak ölü sayısı tahminine ilişkin "Deneysel hasar modellerine dayanan hızlı tahminler yaklaşık 67 bin ölüme işaret ediyor" açıklamasında bulundu.