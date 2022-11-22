Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırmaya devam ederse milletimiz, Misak-ı Milli sınırlarına döner

Suriye'deki askeri operasyon hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, 'Bu coğrafyanın sahibi büyük Türk milletidir' dedi.

Haber Merkezi

TSK'nın Suriye'de düzenlediği askeri operasyon hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Küresel emperyal yapı, büyük Türk milletimize, bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milletimiz, Misak-ı Milli sınırlarına döner" ifadelerini kullandı.

Bulut'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük Türk milletimizin özünden çıkardığı TSK, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma güçleriyle sınır ötesinde harekat yeteneğine sahip dünyadaki birkaç silahlı kuvvetten biridir. Yolunuz açık olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin! Bu coğrafyanın sahibi büyük Türk milletidir.

Küresel emperyal yapı, büyük Türk milletimize, bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milletimiz, Misak-ı Milli sınırlarına döner."

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