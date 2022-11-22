Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Yolun sonu geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Suriye'de süren operasyonlarla ilgili konuşan Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz."

"Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi."

"Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz."

"Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız."