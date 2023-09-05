YHT inşaatında çalışan kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu

Bursa'da YHT inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan ve 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Abdullah Aydın'ın çay kenarında cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi

Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatının Yenişehir'deki şantiyesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. Çalışanların ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 