'Yetti artık tırşikçi kapitalistler'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Çiftçi Zarar Ediyor, Bakan Bey Moral Veriyor" manşetiyle çıktı.

Bekir Pakdemirli'nin konuşmasına yanıt verilen manşette, Adıyamanlı bir çiftçinin sözlerine atıf yapılıyor.

Boyun Eğme'nin manşeti şöyle:

“Türkiye’de bu sezon itibarıyla ‘ben zarar ettim’ diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi? Değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Çiftçimize moral ve motivasyon vermek en önemlisi.”

Bunları söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.

Çiftçilerimiz bu muameleye layık mı? Halkımız bu muameleye layık mı? Moral motivasyon edebiyatına mı kaldık?

Geçen bir yıl içinde Amasya’da, Karaman’da, Adıyaman’da ve başka yerlerde çiftçiler eylem yaparak “zarar ediyoruz” dediler. Neden zarar ediyorlardı? Bankalara olan borçları, dışa bağımlı girdiler, öyle olunca tohumun, gübrenin fiyatının iki üç katına çıkması, pancarın tarlada kalması, tütün üretiminin yasaklanması yüzünden... Özelleştirmelerle elde avuçta hiçbir şey kalmaması yüzünden...

Bakan ise “zararınız olmaması lazım” diyor.

AKP hükümeti pandemiyi fırsat bilen şirketlerin fiyatları şişirmelerine izin verdi. Cumhurbaşkanı’nın kullanmayı çok sevdiği laf gibi, “Atı alan Üsküdarı geçti...”

Üretimde dışa bağımlılık ve tekelleşme arttı, büyük şirketlerin ekonomi üzerindeki kontrolü pekişti. Şimdi AKP, küçük üreticiler ve tüketiciler üzerindeki mali baskıyı hafi etebilirmiş gibi ne kadar destek verdiklerini açıklıyor. İlan edilen toplam rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor çünkü o rakamdan zarara uğrayanlar başına düşen pay o kadar az ki...

Peki bunun suçlusu kim? Tek başına Bekir Pakdemirli değil herhalde! Öyle olsaydı sorunu bir fiske vuruşuyla çözmek mümkün olurdu. Oysa “elimden gelse”ye dayalı bir yönetim şeklini değiş-tirmenin tek yolu var: Üretimin kamu eliyle yapılması ve halkın ihtiyaçlarına göre planlanması.

YETTİ ARTIK TIRŞİKÇİ KAPİTALİSTLER

Hatırlayanlar vardır, Adıyamanlı bir çiftçi esas suçluyu teşhis etmişti: “Tırşikçi kapitalistler”

Pakdemir ve sanki bizle alay eder gibi sarf ettiği sözler bizim öfkemizi körüklüyor. Fakat o sözlerin yarattığı öfkeyi esas suçlulara, bu düzenin sahiplerine doğrultmamız lazım. Çünkü insanımız, insanlık daha iyisine layıktır!