CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı..
İlçede kuaförlük yapan ve aynı zamanda çay yetiştiren bir vatandaş, ziyaret sırasında yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Yeter yahu! Pahalılık varsa önleyeceksin, Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor'
Ardeşen’de hem kuaförlük yapan hem de çay yetiştiren bir yurttaş, 'Yeter yahu! Baştakiler bunu düzenleyecek. Pahalılık varsa önleyeceksin, değil mi? Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor' dedi.
Haber Merkezi
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı..
İlçede kuaförlük yapan ve aynı zamanda çay yetiştiren bir vatandaş, ziyaret sırasında yaşadıkları sorunları şöyle anlattı: