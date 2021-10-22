'Yeter yahu! Pahalılık varsa önleyeceksin, Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor' 

Ardeşen’de hem kuaförlük yapan hem de çay yetiştiren bir yurttaş, 'Yeter yahu! Baştakiler bunu düzenleyecek. Pahalılık varsa önleyeceksin, değil mi? Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor' dedi.

Haber Merkezi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.. 

İlçede kuaförlük yapan ve aynı zamanda çay yetiştiren bir vatandaş, ziyaret sırasında yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“Bölgenin vekillerini gördüğüm dahi yok. Bir sefer gördüğüm dahi yok. Nerede bu milletvekilleri, ne iş yapıyor? Çay dışında esnafım ben, erkek kuaförü. Artık Çaykur’da çalışıyorum. Böyle bir pahalılık olur mu ya? Bak, köyde inşaat yapıyorum. 15 ay önce 3 bin liraya demir aldım. Şu anda olmuş, en son aldım 7 bin 600 liraya. Böyle bir rezalet olur mu? Nedir bu, böyle bir rezalet olur mu ya? Ya virüs var dedik de bu kadar olmaz ya. Yeter yahu! Baştakiler bunu düzenleyecek. Pahalılık varsa önleyeceksin, değil mi? Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor? En basit örnek bak: Adam doğu tarafında domatesi kaç liradan satıyor? Adam üretiyor, işte mazota şuna buna para veriyor; bir lira. Burada kaç paraya alıyoruz? Parayı götüren kimler? Zenginler. Ya böyle bir yönetim sistemi olmaz. Tarım Yasası çıkması lazım. Adam pamuk üretiyor, bir liradan satıyor. Böyle bir rezalet olmaz.

'Malı götüren zenginler' 

Bak, bizim doğuda, bir tane müşterim geliyor. Ben esnaf, kuaförüm. Adam ‘200 dönüm arazim var’ dedi. Merak ettim. ‘Abi’ dedim ‘yıllık gelirin nedir?’ Elli bin lira. İki yüz dönüm arazisi olan biri, yıllık 50 bin lira mı kazanır, Allah aşkına? Bugün burada 200 dönüm arazisi olan adam buranın ağası olur yahu. Demek ki niye? Malı götüren, zenginler. Bu sefer ne oluyor? Doğu insanı İstanbul’a gidiyor. Nasıl gitmesin?” (ANKA)

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