'Yeşil'e başbakanlık kartı verilmişti, kolordu toplantılarına katılıyordu'

İktidarlar tarafından 'faili meçhul' denilerek yaptırılan birçok cinayette adı bulunan 'Yeşil'e ilişkin eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'den açıklama geldi.

"Yeşil'i yurtdışında kullandık. Yeşil bize gelmeden evvel başbakanlık kartı verilmişti. Kolordu toplantılarına katılıyordu Güneydoğu'da. Mahmut Yıldırım'ı kastediyorum evet" diyen Eymür, "Yeşil, ilk bizim Elazığ elemanı olarak göreve başlamış gençliğinde. Ondan sonra askerlerle çalışmaya başlayınca bizimkiler bırakmışlar. Sonra Güneydoğu bölgesinden çıkarıldı ve Ankara'ya yerleşti, yerleşince eskiden kendisini tanıyanlar bizim yurtdışı faaliyetlerimizde yararlı olabileceğini söylediler. Prosedürlere uyarak kendisinden faydalandık. Böyle adam kullanılır mı diyeceksiniz? Bizim yönetmeliklerimiz son derece uygun, temiz adam bizim işimize yaramıyor" ifadesini kullandı.