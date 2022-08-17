Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti.
Çok sayıda sinema filminde rol alan Yeşilçam oyuncularından Pekkutsal, 87 yaşındaydı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti.
Çok sayıda sinema filminde rol alan Yeşilçam oyuncularından Pekkutsal, 87 yaşındaydı.