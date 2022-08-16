AKP'li yöneticiden Erdoğan ve AKP arasındaki oy farkına dair açıklama

Bir parti yöneticisi, AKP tarafından yaptırılan seçim anketlerinde Erdoğan ile AKP'nin oyları arasındaki yüzde 11-12 oranındaki fark hakkında açıklamada bulundu.

AKP'li parti yöneticisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasal kültürü oluşana kadar parti ve cumhurbaşkanı arasındaki ilişkinin oylara yansıyacağını belirtti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, AKP ile Erdoğan arasında geçmiş yıllarda da yüzde 2-10 arası bir makas bulunduğunu belirten parti yöneticisi, şöyle konuştu:

“Biz hala eski sistemin siyasal kültürüyle düşünüyoruz. Çünkü cumhurbaşkanlığı sisteminin siyasal kültürü henüz oluşmadı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bir siyasal kültür oluşmadığı için her kademede ciddi anlamda kafa karışıklığı var.

“Zaman içinde siyasi partilerin pozisyonu, yürütme ve yasamanın pozisyonu yerli yerine oturacak. Geçişte belli semptomlar oluşacak oluşacak. Bu, zaman içinde parti ve cumhurbaşkanı arasındaki ilişkinin oylara yansıması şeklinde de olabilir.”