FT: Avrupa Birliği Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız

Financial Times'a konuşan Avrupalı yetkililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakınlığın ve iki ülke arasındaki ticaretin artmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılmayan fakat buna karşılık hem savaş karşıtı bir tutum sergileyen hem de Ukrayna’ya İHA ve SİHA satan Ankara ile Moskova’nın son dönemde yakınlaşması dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı artış gösterdi

Haberde son 3 ayda Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığına dikkat çekilirken, Rusya’dan kaçan yabancı markalardan oluşan boşluğu da Türk şirketlerin doldurduğu belirtildi.

Financial Times’ta yayınlanan haberde Batılı yetkililerin açıklamaları ve yorumlarına da yer verildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin gelişmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

İki AB yetkilisi, “AB üyesi ülkeler giderek Türkiye’nin bu durumundan rahatsız oluyor. Bazı ülkeler Ankara’dan Kremlin ile ilişkilerinin gidişatı ile ilgili bilgi talep istedi bile” yorumunu yaptı.

'Rahatsız edici bir durum'

Gazeteye konuşan bir yetkili, “Bu durum bizim radarımızda. Bu hoş değil ve AB nezdinde iyi karşılanmadı. Bu rahatsız edici bir durum” dedi.

AB’nin üst düzey yetkililerinden Peter Stano, “Avrupa topluluğu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarına yanıt olarak ticaretini artırırken, Moskova ile ticaretin ve etkileşimin artması gerçekten uygun değil” ifadesini kullandı.

Makalede, Türkiye’nin “etkili” bir NATO üyesi olması ve 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasının Ankara karşıtı bir hareket yapılmasını engellediği belirtildi.

'AB'de herkes Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor'

Financial Times’taki haberde, “Batılı yetkililer Erdoğan’ın Putin ile müzakere etme yeteneğinin bir değer olduğunun farkında. Yakın zamanda Ukrayna’daki tahıl krizinin çözülmesindeki arabuluculuk çabaları bunun bir örneği” denildi.

Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Avrupalı bir yetkili, “Avrupa Birliği’nde herkes bir nedenden ya da diğerinden Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor. AB, yapacaklarının farkında olmalı… Henüz Erdoğan’a bizim kurallarımıza uyması gerektiğini söyleyemiyoruz” yorumunu yaptı.