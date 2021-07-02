Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden yönetmen, senarist ve aktör Kartal Tibet, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet, 200'e yakın filme imzasını attı. Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmde rol aldı.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.