Yeşil Sol Parti'nin Gaziantep'te seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Gaziantep İl Örgütü, seçim günü seçmenlerin kendi iradeleri dışında Vatan Partisi'nden sandık görevlisi olarak gösterilip oy kullanmalarına engel olunduğu gerekçesiyle kentteki seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde dilekçe verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gaziantep İl Seçim Kurulu Başkanlığı, talebi reddetti.

Gaziantep'te vatandaşlar seçmeni oldukları sandıklarda oy kullanmak istediklerinde, seçmen listelerinde isimlerinin karşısına "Sandık kurulu görevlisi olduğu için oy kullanamaz" şeklinde bir şerh düşüldüğü, seçmenlerin kimlik bilgilerine erişimi olan Vatan Partisi yöneticilerinin, binlerce seçmeni bilgisi ve rızası dışında sandık kurulu görevlisi olarak yazıldığı öne sürülmüştü.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İl Yönetimi adına Mehmet Polat engellemeler ve seçmenlerin oy kullanmalarına engel olunduğunu belirterek dilekçe ile seçimin iptali ve yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Kararı inceleyen Gaziantep İl Seçim Kurulu Başkanlığı, talebi "yerinde görülmeyen itiraz" gerekçesiyle oy birliğiyle reddetti.