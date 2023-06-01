Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Meryem Yıldırım tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Yıldırım hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" serbest bırakılması kararına itiraz etti. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.
Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü YSP'den milletvekili adayı 10 kişi gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanmış, Arefe Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.