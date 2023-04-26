Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Dönmez tutuklandı

İstanbul’da "PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda" bir dönem "PKK'nin kırsal alan yapılanmasında yer aldığı" ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar’da bulunan evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dönmez daha sonra savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Dönmez'e, “Örgüte üye olmak” suçlaması yöneltildi. Savcılık, Dönmez hakkında tutuklama talep ederek, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik sorgusunun ardından Dönmez tutuklandı.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu’nun dün akşam katıldığı bir TV programında Yeşil Sol Parti ve adaylarını hedef göstermişti.