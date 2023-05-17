Yeşil Sol Parti Gaziantep seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulundu

Yeşil Sol Parti'nin Gaziantep İl Örgütü, seçim günü seçmelerin kendi iradeleri dışında Vatan Partisi'nden sandık görevlisi olarak gösterilip oy kullanmalarına engel olunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde dilekçe verdi.

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Yeşil Sol Parti Gaziantep milletvekili adayları, kentteki halk iradesinin sandıklarda tecelli etmesi önünde engellemeler yaşandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, Gaziantep’te bazı seçmenlerin listelerdeki isimlerinin karşısında "Sandık kurulu görevlisi olduğu için oy kullanamaz" şeklinde bir şerh düşüldüğüne yer verildi. Parti tarafından yapılan incelemelerde, "seçmenlerin kimlik bilgilerine erişimi olan Vatan Partisi yöneticilerinin, binlerce seçmeni bilgisi ve rızası dışında sandık kurulu görevlisi olarak yazdığını ve bu yurttaşlarımızın sandık kurulu görevlisi olarak oy kullanabilmelerini düzenleyen 142 belgesinin yine Vatan Partisi’ne teslim edildiğinin öğrenildiği" ifade edildi.