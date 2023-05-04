Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayı tutuklandı

Eskişehir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişiler, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 kişi, adliyeye getirildi.
Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)