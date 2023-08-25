'Yerlikaya kendi ekibini kurdu, Muğla kadrosu dağıtıldı'

İçişleri Bakanlığı’nın iki kararnamesi daha Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girdi. Bakan Ali Yerlikaya’nın hazırladığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayında geçen kararnamelerde, 500’ye yakın mülki idare amirinin yanı sıra 42 kentin il jandarma komutanları değiştirildi.

Yerlikaya’nın kendi ekibini kurduğunu ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde mağdur olan kimi personele iade-i itibar yaptığını aktaran T24 yazarı Tolga Şardan, görev değişikliklerinin perde arkasını aktardı.

Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turizm merkezlerinde görev yapan kaymakamların henüz görev sürelerini doldurmadan başka görevlere atandığına dikkat çeken Şardan, Muğla'nın özel olarak hedef alındığına işaret etti:

''Özellikle Muğla’yla ilgili son dönemde gündeme gelen kimi iddialar çerçevesinde, Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi turizm merkezlerinde görev yapan kaymakamlar başka göreve atandı.

Beş yıllık görev süresini doldurmayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar Kütahya Vali Yardımcılığı’na, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Kocaeli Vali Yardımcılığı’na, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı Kırşehir Vali Yardımcılığı’na, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar Aydın Vali Yardımcılığı’na ve Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven Nurhak Kaymakamlığı’na kaydırıldı. Ula Kaymakamı Baha Başçelik ile Datça Kaymakamı Mesut Çoban beş yıllık görev süreleri dolduğu için Denizli Vali Yardımcılığı’na ve Hatay Defne Kaymakamlığı’na atandılar.''

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü açığa alındı

Hakkındaki iddialar nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nce inceleme başlatılan ve ilk olarak görev yaptığı Marmaris’ten, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde personel emrine çekilen polis müdürü Oktay Kapsız'ın açığa alındığını hatırlatan Şardan, işleminin Muğla Valiliği’nce yapıldığını aktardı.

Kapsız’ın adı geçtiğimiz günlerde, görev yaptığı Marmaris’te yasal izni olmayan bir atölyede 24 metre boyunca gulet inşa ettirilmesi olayı ile gündeme gelmişti. Görevden alınan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kapsız’la ilgili iddiayı resmi yazıyla Muğla Valiliği’ne bildirdiği ortaya çıkmıştı.