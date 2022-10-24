Yerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanına hapis istemi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Belediye Eş Başkanı Gülşen Özer’in birleşmiş iddianamelerden “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Özer’in katılmadığı duruşmada, avukatları Mehmet Emin Aktar ve Serhat Karaşin hazır bulundu.

Savcı 30 yıla kadar hapis istedi

Mezopotamya Ajansı'ndaki habere göre, Özer’in 36 eylem ve etkinliğe katılması nedeniyle hazırlanan birleştirme talepli iddianamenin önceki celsede mahkeme tarafından kabul edilmesiyle savcılık, iki kez "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, Özer’in 15 ile 30 yıl arası değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Özer’in avukatları Mehmet Emin Aktar ve Serhat Karaşin, müvekkillerinin çalışmalarının siyasi parti faaliyetleri ile düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini isteyerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Süre talebini dikkate alan mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 6 Şubat’a erteledi.