Yerine kayyım atanan CHP Diyarbakır İl Başkanı: Kadın olmamı ve çalışmamı kaldıramadılar

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, zamanında kongre yapmadıkları gerekçesiyle CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına karar verdi. Yerine kayyım atanan CHP İl Başkan Gönül Özel, "Kesinleşmiş bir karar yok, görevin başındayım. Kadın olmamı ve çalışmamı kaldıramıyorlar” dedi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan eski CHP il Başkanı Muzaffer Değer’in ise koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu ve karantina sürecinin iki gün sonra biteceği öğrenildi. Değer, 45 gün içinde il yönetimini olağanüstü kongreye götürüp yeni yönetimin seçilmesini sağlayacaklarını açıkladı.

'Arı kovanına çomak soktuk'

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, CHP Diyarbakır İl Başkan Gönül Özel, kararı gülerek karşıladığını, mahkemenin verdiği kararda istinaf yolunun açık olduğunu ve hukuken görevinin başında olduğunu söyledi.

Gönül Özel'in açıklamaları şu şekilde:

“Kesinleşmiş bir karar yok, görevin başındayım. Genel Merkez istinaf yoluna başvuracak. Birilerinin çanağına çomak soktuk, parti tüzüğüne göre hareket etmeyen 15 ilçe başkanını görevden aldım. Kadın olmamı ve çalışmamı kaldıramadılar. Arı kovanına çomak soktuk, onlar da imza toplayıp olağanüstü kongreye gitmek istediler, Genel Merkez de kongreye götürmedi. Şu anda görevimin başındayım ve genel merkez ile genel başkanımız yanımdadır.”

'Amacımız kongre yaparak görevi yeni yönetime devretmek'

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan eski CHP İl Başkanı Muzaffer Değer’in ise koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu ve iki gün sonra karantina sürecinin biteceğini açıkladı.

Muzaffer Değer konuyla ilgili, “Bize mahkemenin tebligatı yapılacak. Biz de kayyım heyeti olarak partiye gidip göreve başlayacağız. Amacımız yasal sürede, bu da tahmine 45 gün içinde il yönetimini olağanüstü kongreye götürüp yeni yönetimin seçilmesini sağlamak. Kim yada kimler aday olur bilemem ama amacımız kongreyi sağlıklı bir şekilde yapıp görevi seçilen yönetime devir etmektir” dedi.