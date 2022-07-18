Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar ile CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyım atandı. Kayyım başkanlığına Muzaffer Değer ve kayyım üyeliklerine de Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu getirildi.

Görevden alınan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel şu açıklamada bulundu:

"Değerli basın mensubu arkadaşlar kayyum atandığına dair haber düşmüş evet doğru ama istinaf yolu açık ve genel merkez benimle, benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı, genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler mahkeme karar vermiş.”