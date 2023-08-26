Yerel seçim öncesi ‘imar affı’ bekleyenlere bakandan yanıt: Başlarına belayı satın almasınlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar affı olmayacağını söyledi.

Tatil yerlerinde vatandaşın ‘yerel seçimler öncesi imar affı çıkacak‘ söylentisinin olduğunu söyleyen Hürriyet’ten Fatih Çekirge bakanın “İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır” dediğini yazdı.

Çekirge, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“İşte buradan ve en yetkili ağızdan ilan ediliyor:

– Sakın yapma kardeşim. Yerel seçim öncesi imar affı beklentisi yanlış bir beklenti. Doğru değil. Sonra zararını sen görürsün.

Zaten deprem faciası sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir kesinlikle açıklamıştı.

Yani: ‘Artık imar affı bitmiştir… Boşuna yanlış yollara sapıp maddi manevi zarar görme.'”