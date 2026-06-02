Yerebatan Sarnıcı Vakıflar’a devredildi: Ziyaretçiler kapıdayken tahliye edildi

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Devir işleminin ardından sarnıç, bugün saat 10.00 sıralarında ziyaret için kapıda bekleyen turistler varken tahliye edildi.

Sarnıç geçici olarak kapatıldı

Yerebatan Sarnıcı’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni gişelerini kurmasına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İmamoğlu duyurmuştu

İstanbul’un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabından yaptığı açıklamada, “Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi” ifadelerini kullanmıştı.

İBB de mülkiyet değişikliğinin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim ya da resmi tebligat olmadan gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Vakıflar’a devredilen ilk yapı değil

Yerebatan Sarnıcı, İBB’nin kullanımında ya da mülkiyetinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği ilk örnek değil.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mart 2021’de Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçtiğini duyurmuştu. İBB ise söz konusu devrin “Taksim Meydanı projesini engellemek” amacı taşıdığını belirtmişti.

Sonraki süreçte Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi uzun süredir İBB’nin elinde bulunan çok sayıda tarihi yapının da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği ortaya çıkmıştı.

İBB, söz konusu devirleri yargıya taşımıştı.