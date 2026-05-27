İBB’nin Saraçhane binası için devir hazırlığı iddiası

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Meclis’te kabul edilen 7565 sayılı “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sonrası belediyelere ait tarihi ve kamusal yapıların mülkiyetine ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi.

Sözcü'den Cengiz Karagöz’ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih Saraçhane’de bulunan ana hizmet binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçirilmesi için harekete geçildi. Haberde, Saraçhane binası için 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi ve 2025 yılında kabul edilen 7565 sayılı yasa kapsamında işlem başlatıldığı ileri sürüldü.

Tapu kayıtlarında vakıf şerhleri

Güncel tapu kayıtlarında taşınmaz üzerinde Cübbeci Başı Dikran Vakfı, Ayasofya-i Kebir Vakfı, Yakup Ağa Vakfı, Dervişzade Mustafa Vakfı, Ahmet Paşa Vakfı, İsmihan Kaya Sultan Vakfı ve Elhaç Hüseyin Ağa Vakfı adına şerhler bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tapu sürecini yürüttüğü, Saraçhane binasının mülkiyetinin söz konusu mazbut vakıf şerhlerine dayandırılarak yeniden kaydedilmesinin gündemde olduğu belirtildi. İşlemin kısa sürede gerçekleşebileceği iddia edildi.

Cumhuriyet dönemi kamusal mimarlığının simge yapılarından

Saraçhane Belediye Sarayı, 1953 yılında açılan yarışmanın ardından Mimar Nevzat Erol tarafından tasarlandı ve İBB tarafından inşa edildi. Yapı, Türkiye’de kamusal çağdaş mimarlığın önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

2019 yerel seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki binanın kütüphaneye dönüştürülmesi yönünde açıklamalar yapmıştı. Bunun ardından yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci grup korunması gerekli kültür varlığı statüsüne alınmıştı.

Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı da devredilmişti

Benzer tartışmalar daha önce Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı üzerinden de yaşanmıştı. Çeşitli mazbut vakıflara ait şerhler tapu kayıtlarına işlenmiş, ardından bu yapıların mülkiyetinde değişiklikler gündeme gelmişti.

Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri kamuoyunda tepki çekmişti. İBB’nin açtığı davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.