Yer bilimciler Çınarcık depremini yorumladı: 'Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor'

Marmara Denizi'nin Yalova/Çınarcık açıklarında, dün saat 23:53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer İstanbul'dan da hissedilen depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtirken yer bilimciler de sarsıntının olası etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olağanüstü bir durumun yaşanmadığını vurguladı: "23.57'de Yalova- Çinarcık'da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyuk deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok.''

'Normal faylar üzerinde olmuş olabilir'

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle."