Yenilenen seçimler 4 bölgede sonucu değiştirdi: Cumhur İttifakı Pınarbaşı ve Hilvan'ı yine alamadı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmenler sandık başına gitti.

Kayseri'nin Pınarbaşı, Urfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde toplamda 58 bin 259 seçmen için 312 sandık kuruldu.

Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi tamamlandı.

BBP'nin desteği de MHP'ye yetmedi: Pınarbaşı'nda yine CHP kazandı

Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart yerel seçiminde CHP’nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP’nin adayı Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. Bugün yenilenen yerel seçimlerde BBP'nin adayı MHP lehine seçimden çekildi ama sonuç değişmedi.

CHP’li Deniz Yağan'a 6 bin 783, MHP'li Menduh Uzunoğlu'na 6 bin 494 oy çıktı. Kazanan yine CHP oldu.

Pusulalar 'kayıp' olmuştu: Hilvan'da DEM Parti farkla aldı

31 Mart’ta DEM Parti’nin 6 bin 960, AKP'nin 6 bin 439 oy aldığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre yine DEM Parti kazandı.

31 Mart'ta iki partisi arasında 521 olan oy farkı bu defa 3 bin 310'a çıktı.

Hilvan’da bazı oy pusulalarının kaybolması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. olaya ilişkin soruşturmada 2009’dan beri Hilvan’ın belediye başkanlığını yapan ve yeni dönemde de aday olan AKP'li Aslan Ali Bayık’ın yeğenlerinin de aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Lüleburgaz'da ibre DSP'den CHP'ye döndü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 6 partinin adayı yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AKP adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

31 Mart'ta DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP adayı Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Çamlıca 2019-2024 yılları arasında belde belediye başkanlığı yapmıştı.

AKP Dersim'de belde kazandı

Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen seçimi 644 oy alan AKP'nin adayı Ali Aydın kazandı.

Seçimde CHP adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 220, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi adayı Umut Şahin 1 oy aldı.

Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde sandıktan CHP birinci çıkmıştı.

İYİP'in bir oyla önde çıktığı ilçeyi AKP kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde AKP adayı Ünal Demircioğlu kazandı. Demircioğlu 873, İYİP'in adayı 580, MHP'nin adayı ise 287 oy aldı. Önceki seçimde İYİP bir oy farkla birinci olmuştu. Aksaray Merkez’e bağlı Sağlık Beldesi’nde ise MHP önde gidiyor.

Sivas’ın Güneykaya beldesinde yenilenen seçimleri AKP’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı. 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Hasan Erçoban yüzde 51 oyla birinci çıkmıştı. Yeniden Refah Partisi yüzde 24'le ikinci, AKP yüzde 23'le üçüncü olmuştu.

Sandık başında öldürülmüştü: Tek aday oğlu oldu

Ayrıca, 212 mahallede de seçmenler mahalle muhtarını belirlemek için sandık başına gitti.

Edirne'de temizlik görevlisinin hatası yüzünden yenilenen Umurbey Mahallesi muhtarlığı seçimini mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Siirt'te 31 Mart'taki seçimde 1 kişinin öldüğü Konacık'ta muhtarlık seçimi yenilendi

Güvenlik gerekçesiyle merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki Gökçebağ İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Muhtarlık için tek aday, silahlı kavgada hayatını kaybeden muhtar adayı İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın oldu.

72 seçmenin bulunduğu köyde sadece 8 kişi oy kullandı.

Okan Altın, oyların tamamını alarak muhtar seçildi.

31 Mart'ta muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, adaylardan İhsan Altın hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Şüpheli B.K, suçta kullanılan silahla yakalanmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.